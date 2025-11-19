Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 17:51

Москвичка засудила соседа из-за курения

Москвичка выиграла суд о возмещении морального вреда из-за курения соседа

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Москвичке Ирине (имя изменено) удалось выиграть судебный спор о возмещении моральной компенсации за постоянное курение соседа по коммунальной квартире, передает MK.RU. 25-летняя девушка владеет комнатой в доме по Университетскому проспекту с 2014 года.

Конфликт возник из-за 79-летнего соседа, который игнорировал замечания и жалобы Ирины, продолжая курить дома. Из-за дыма стало невозможно пользоваться общими зонами. Ирина подала иск, требуя компенсации в размере 50 тыс. рублей за порчу имущества и нарушение ее права на благоприятную среду обитания. Суд вынес решение в пользу истца, но сумма компенсации была значительно снижена — всего до 10 тыс. рублей. Сосед выплатил назначенную сумму, но курить все же не перестал.

Ирина переехала и сдала квартиру дешевле рынка. Но она не прекращает борьбу с нарушителем. В Никулинском суде рассматривается иск о взыскании судебных расходов.

Ранее юрист Александр Митрюк рекомендовал фиксировать факты курения соседей в подъезде с помощью фото- или видеосъемки и обращаться с жалобой в МВД. Он отметил, что использование открытого огня запрещено на балконах квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Однако пункт о балконах не касается курения.

