В ГД ответили, что министр армии США может предложить России на переговорах Депутат Соболев: министр армии США не озвучит на переговорах с РФ ничего нового

Министр армии США Дэниел Дрисколл не выскажет никаких новых предложений в случае переговоров с делегацией из России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, одной из главных задач Вооруженных сил РФ является полное освобождение территорий, вошедших в состав государства по Конституции.

Ничего нового Дрисколл России не может предложить, а его инициативы, скорее всего, будут противоречить национальным интересам нашей страны. Ближайшая задача ВС РФ — полностью освободить территории, которые по Конституции вошли в состав государства. И нужно создать буферную зону безопасности. Это же страшно, что творится в Белгородской, Брянской и Орловской областях. Я уже не говорю о Курщине, — высказался Соболев.

Он добавил, что цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины остаются неизменными. По словам депутата, они являются ключевыми для обеспечения национальной безопасности России.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что Дрисколл в рамках визита на Украину будет склонять Киев к переговорам с Москвой. По его словам, не последнюю роль в такой позиции Вашингтона сыграли коррупционный скандал и усилившееся давление на офис украинского президента Владимира Зеленского.