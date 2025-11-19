Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 18:36

В ГД ответили, что министр армии США может предложить России на переговорах

Депутат Соболев: министр армии США не озвучит на переговорах с РФ ничего нового

Дэниел Дрисколл Дэниел Дрисколл Фото: Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Министр армии США Дэниел Дрисколл не выскажет никаких новых предложений в случае переговоров с делегацией из России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, одной из главных задач Вооруженных сил РФ является полное освобождение территорий, вошедших в состав государства по Конституции.

Ничего нового Дрисколл России не может предложить, а его инициативы, скорее всего, будут противоречить национальным интересам нашей страны. Ближайшая задача ВС РФ — полностью освободить территории, которые по Конституции вошли в состав государства. И нужно создать буферную зону безопасности. Это же страшно, что творится в Белгородской, Брянской и Орловской областях. Я уже не говорю о Курщине, — высказался Соболев.

Он добавил, что цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины остаются неизменными. По словам депутата, они являются ключевыми для обеспечения национальной безопасности России.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что Дрисколл в рамках визита на Украину будет склонять Киев к переговорам с Москвой. По его словам, не последнюю роль в такой позиции Вашингтона сыграли коррупционный скандал и усилившееся давление на офис украинского президента Владимира Зеленского.

Россия
США
переговоры
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банк заблокировал счет: что делать, куда жаловаться
Диск с необычными фильмами у ВСУ, военный фурор РФ в Дубае: что дальше
Атака ВСУ оставила жителей части Запорожья без света
Новая версия цезаря: как авокадо меняет вкус классического салата
«Имиджевый удар»: генерал о попытке ВСУ атаковать Воронеж ракетами ATACMS
Путин дал важное поручение по поводу генеративного ИИ
«По лбу даст»: Путин одной шуткой ответил на проделки Грефа с роботом
Военэксперт объяснил, почему на Западе восхищаются оружием России
Стало известно, заблокируют ли полностью YouTube в России
Поцелуй с Петровым, роман с женатым, мнение об СВО: как живет Мария Аронова
ВККС проведет заседание с «беспрецедентно обширной» повесткой
Американский вирусолог из СССР попал в «черный список» Росфинмониторинга
Захарова описала мир, в котором хочет жить Россия
Назван ответственный за новый мирный план по Украине со стороны США
В России усилят контроль за колбасой
Главе холдинга «Русское молоко» вынесли второй приговор
В Белоруссии высказались об открытии границы с Литвой
В Госдуме раскрыли, к чему приведет конфликт Каллас и фон дер Ляйен
Поклонская перечислила украинцам два способа изменить судьбу страны
Падчерица посадила отчима-педофила спустя 18 лет
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.