19 ноября 2025 в 14:56

Политолог ответил, чем обернется для Украины визит министра армии США

Политолог Дудаков: Дрисколл будет склонять Украину к переговорам с Россией

Дэниел Дрисколл Дэниел Дрисколл Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Министр армии США Дэниел Дрисколл в рамках визита на Украину будет склонять Киев к переговорам с Москвой, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, не последнюю роль в такой позиции Вашингтона сыграли коррупционный скандал и усилившееся давление на офис украинского президента Владимира Зеленского.

В контексте того, что сейчас усиливается давление на офис Зеленского в рамках коррупционных расследований, прибывший на Украину Дрисколл будет склонять Киев к возобновлению нормальных переговоров с Москвой. Кит Келлог (спецпосланник президента США. — NEWS.ru) полностью провалил свою миссию. Де-факто он стал рупором украинского лобби, поэтому сейчас его место занимают профессиональные военные, которые будут доходчиво объяснять украинцам, что ситуация на военном треке у них полностью провалена. Внутриполитическая обстановка дестабилизируется, поэтому пришло время договариваться с РФ на нормальных условиях, — высказался Дудаков.

Однако он отметил, что Киев может не пойти на это предложение. Политолог пояснил, что в свою очередь администрация США исчерпала большинство доступных рычагов давления на Россию. По его словам, все возможные санкции и тарифы уже были применены ранее.

Не факт, что украинцы в полной мере будут готовы согласиться с позицией Дрисколла по урегулированию конфликта. В дальнейшем я бы не исключал того, что США будут искать контакты и с нашей стороной. Другое дело, что в отличие от Украины у администрации Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) не так много рычагов давления на РФ. Все, что было, они уже применили в секторе санкций и тарифов. В связи с этим, им нужно предложить хорошие условия в нынешних реалиях, когда Россия побеждает на поле боя, — подытожил Дудаков.

Ранее сообщалось, что прибывший на Украину Дрисколл также хочет встретиться с представителями России. Перед ним поставлена задача возобновить переговоры от имени Трампа.

Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не планирует контактов с Дрисколлом. С такими словами он выступил после визита министра армии США в Киев.

