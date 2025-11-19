В Кремле оценили возможность встречи с министром Сухопутных войск США Песков: российская сторона не планирует встречи с министром армии США Дрисколлом

Российская сторона не планирует контактов с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. С такими словами пресс-секретарь президента РФ выступил после визита Дрисколла в Киев, сообщает ТАСС.

Нет, насколько мне известно никаких планов на этот счет нет, — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что прибывший на Украину министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл также хочет встретиться с представителями России. Перед главой ведомства поставлена задача возобновить переговоры от имени президента США Дональда Трампа.

До этого член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в урегулировании конфликта на Украине наблюдается определенный прогресс, хотя он остается непростым для разрешения. Американский дипломат отметил необходимость дальнейшей работы по выработке протоколов безопасности для Киева.