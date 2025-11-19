Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 18:36

«Жалко как»: Сладков сообщил о тяжелой потере среди ветеранов СВО

Сладков сообщил о смерти ветерана СВО Милованова

Александр Сладков Александр Сладков Фото: Олег Иванов/РИА Новости
Военкор Александр Сладков сообщил о смерти участника первой совместной антинаркотической операции России и США в Афганистане в 2010 году, ветерана специальной военной операции Алексея Милованова. В Telegram-канале он уточнил, что боец отслужил два контракта в зоне СВО в Добровольческом корпусе. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Леша Милованов от нас ушел… Жалко как. <…> Ушел на пенсию, отвоевал в СВО два контракта в Добровольческом корпусе. Хороший был человек, как-то даже по-детски честный. Шебутной. Но правильный, абсолютно правильный. Он не говорил, как надо делать, он сам так и делал, — поделился Сладков.

Ранее участник спецоперации Павел Якушев заявил, что ветеранам СВО важно не сочувствие, а понимание того, какой ценой даются решения и испытания, выпадающие на долю военных и их семей. Он добавил, что осознанно сделал выбор в пользу участия в специальной военной операции.

До этого затравивший жену бойца СВО в Ярославле мужчина принес извинения на видео. Как только агрессивный сосед узнал, что глава семьи отправился в зону спецоперации, он начал угрожать женщине физической расправой и порчей имущества.

