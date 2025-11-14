Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 14:52

Извинения затравившего жену бойца СВО жителя Ярославля попали на видео

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Извинения мужчины, затравившего жену бойца СВО в Ярославле, попали на видео. Как сообщается в Telegram-канале движения «Русская община», конфликт начался еще до ухода мужа россиянки на фронт. Однако некоторое время назад ситуация ухудшилась.

Как только агрессивный сосед узнал, что глава семьи отправился в зону спецоперации, он начал угрожать женщине физической расправой и порчей имущества. На выручку пришли члены «Русской общины». Сначала они попытались решить конфликт мирным путем, связавшись с агрессором по телефону, однако тот продолжал вести себя вызывающе.

После личной встречи с активистами мужчина тихим и спокойным голосом попросил прощения за свои поступки. Участник спецоперации, в свою очередь, выразил благодарность «Русской общине» за то, что она помогла защитить его супругу от нападок соседа.

Ранее сообщалось, что ветераны СВО могут получить право на неоплачиваемый отпуск, правительство подготовило соответствующий проект. Согласно документу, они смогут брать за свой счет до 35 календарных дней в году.

До этого стало известно, что участники спецоперации, которые остались без работы или ищут ее после завершения службы, могут заключить социальный контракт. К нему будет приложена программа адаптации, которая поможет гражданам освоить новые навыки, необходимые для успешной интеграции в экономику через предпринимательство.

СВО
конфликты
Ярославль
Русская община
