31 октября 2025 в 11:25

Ветераны СВО смогут оформить социальный контракт с государством

«Ведомости»: ветераны СВО получат соцподдержку для открытия бизнеса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ветераны СВО, которые остались без работы или ищут ее после завершения службы, могут заключить социальный контракт, передают «Ведомости». Государственная поддержка ветеранам предоставляется в виде социальных услуг или денежных выплат с условием выполнения требований для решения сложных ситуаций и мотивации на открытие бизнеса.

Законопроект Министерства труда РФ о пересчете социальных страховых выплат для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предусматривает ограничение на заключение социального контракта. Согласно поправкам, его можно будет оформить только один раз. К нему будет приложена программа адаптации, которая поможет гражданам освоить новые навыки, необходимые для успешной интеграции в экономику через предпринимательство.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон «О ветеранах», предоставляющие статус ветерана боевых действий участникам СВО, заключившим контракты с Минобороны РФ с 1 октября 2022 по 1 сентября 2023 года. Социальный фонд автоматически назначит ежемесячные выплаты без заявлений.

