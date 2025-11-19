Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 18:29

Захарова раскрыла правду о «соглашениях» России и США по Украине

Захарова: МИД России не получал от США сообщений по поводу соглашений по Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Министерство иностранных дел России не получало от Соединенных Штатов каких-либо сообщений касательно соглашений по украинскому конфликту, заявила представитель ведомства Мария Захарова в беседе с ТАСС. Так спикер МИД РФ прокомментировала сообщения ряда СМИ на эту тему.

Мы уже неоднократно все видели и заказные статьи, и статьи, которые на все лады описывали различные процессы, потом это ничего не подтверждалось и так далее. <...> Есть официальные каналы, о которых знают в США, для решения соответствующих вопросов, их обсуждения, для переговорных процессов. Этими каналами и необходимо пользоваться. Никакой информации от американской стороны в упомянутом контексте в МИД не получали, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что прибывший на Украину министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл также хочет встретиться с представителями России. Перед главой ведомства поставлена задача возобновить переговоры от имени президента США Дональда Трампа.

Также американское издание Axios со ссылкой на правительственные источники сообщало, что администрация Трампа проводит закрытые консультации с Россией по разработке нового плана урегулирования украинского конфликта. Предлагаемый документ состоит из 28 пунктов и охватывает ключевые аспекты будущего урегулирования.

