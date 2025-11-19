Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Командиры ВСУ не предупредили бойцов об одной детали в Красноармейске

Пленный Сидельник: командиры ВСУ не предупредили об окружении Красноармейска

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Командиры ВСУ не стали предупреждать подчиненных в Красноармейске, что их окружают российские войска, сообщил взятый в плен боец Александр Сидельник. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны, они сидели в блиндаже и пили дождевую воду. Также Сидельник рассказал о попытках спасти раненых, однако по большей части они погибали.

Говорили, что держитесь, все будет, но когда — хрен его знает, когда будет возможность. Вот такого плана. Что мы в окружении, нам никто ничего не говорил, — отметил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли за сутки порядка 1340 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. По данным ведомства Минобороны, в зоне ответственности группировки войск «Север» украинская армия лишилась до 130 человек.

Также пленный военнослужащий Петр Гай сообщил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, они ходили по квартирам и грабили жилища. Солдаты ВСУ сидели в одном из помещений, когда раздались взрывы, после к ним пришли российские солдаты, накормили и дали сигареты, рассказал пленный.

пленные
Красноармейск
ВСУ
окружение
