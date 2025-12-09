Раненых и убитых военнослужащих ВСУ с передовой никто не забирает, рассказал военнопленный ВСУ Иван Дзюба на видео от Минобороны РФ. По его словам, он оказался на фронте не по своей воле, поскольку попался сотрудникам ТЦК.

Трупов наших парней, которые лежат по два-три месяца, много. Их никто не забирает, не вывозит. Мы раз в неделю ели. Ни воды, ни кушать, ничего не было. Дождевую воду грязную пили, — заявил Дзюба.

Ранее пленный военнослужащий Петр Гай сообщил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, они ходили по квартирам и грабили жилища. Солдаты ВСУ сидели в одном из помещений, когда раздались взрывы, после к ним пришли российские солдаты, накормили и дали сигареты, рассказал пленный.

До этого пленный украинский солдат Николай Тимченко рассказал, что сотрудники центров комплектования во время распределения избивают новобранцев. В своем видеоинтервью он утверждал, что избиения продолжаются и на полигоне. По его словам, около 50 человек с ограниченной годностью были принудительно отправлены на фронт, при этом у них изъяли документы.