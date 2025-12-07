Раскрыто, как мог погибнуть экс-режиссер «Орла и решки» из ВСУ

Раскрыто, как мог погибнуть экс-режиссер «Орла и решки» из ВСУ ТАСС: экс-режиссер «Орла и решки» из ВСУ мог быть уничтожен у Красноармейска

Бывший режиссер шоу «Орел и решка» Василий Хомко, предположительно, был ликвидирован при попытке вырваться из окружения в районе Красноармейска, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там отметили, что он воевал в рядах Вооруженных сил Украины.

Военнослужащий ССО Украины Василий Хомко, до СВО известный как режиссер популярного ТВ-шоу о путешествиях «Орел и Решка», предположительно, был уничтожен при попытке вырваться из окружения в районе Красноармейска, — сказал собеседник агентства.

О том, что бывший режиссер шоу, воевавший на стороне ВСУ, погиб в зоне СВО, сообщила его жена в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Ему было 45 лет. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Хомко родился в 1980 году. Он занимался созданием проектов для рекламных компаний из разных стран, включая Украину, Казахстан и Ливан. Значительный период времени посвятил работе режиссером популярного телешоу «Орел и решка», посвященного путешествиям. В 2022 году принял решение добровольно вступить в ряды ВСУ.

Ранее российские военные ликвидировали в Запорожской области французского наемника, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины. Целью оказался Бенжамен Дихе, известный под позывным Benson. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.