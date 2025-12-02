Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 13:06

В зоне СВО ликвидирован бывший режиссер «Орла и решки»

Воевавший на стороне ВСУ экс-режиссер шоу «Орел и решка» Хомко погиб в зоне СВО

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Бывший режиссер шоу «Орел и решка» Василий Хомко, воевавший на стороне ВСУ, погиб в зоне СВО, сообщила его жена в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, ему было 45 лет. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Хомко родился в 1980 году. Он занимался созданием проектов для рекламных компаний из разных стран, включая Украину, Казахстан и Ливан. Значительный период времени посвятил работе режиссером популярного телешоу «Орел и решка», посвященного путешествиям. В 2022 году принял решение добровольно вступить в ряды ВСУ.

Ранее российские военные ликвидировали в Запорожской области французского наемника, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины. Целью оказался Бенжамен Дихе, известный под позывным Benson. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

До этого в Красноармейске был ликвидирован подполковник ВСУ Андрей Борков, который занимался вопросами связи и кибербезопасности. Как сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный, по пункту управления связью, в котором находился военачальник, был нанесен удар фугасной авиационной бомбой. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВСУ
Россия
СВО
погибшие
