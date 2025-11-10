Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 05:35

«Медийный» наемник из Франции погиб в зоне СВО

Военкор Рожин: французского наемника ВСУ Дихе ликвидировали под Запорожьем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские военные ликвидировали в Запорожской области французского наемника, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины, сообщил военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале. Целью оказался Бенжамен Дихе, известный под позывным Benson. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

По информации военкора, Дихе участвовал в боевых действиях с 2022 года в составе группировки иностранных наемников Revanche International. Она характеризуется как пронацистская.

В 2024 году его подразделение понесло значительные потери в районе населенного пункта Левадное, после чего француз покинул зону боевых действий. В начале 2025 года Дихе принял решение вернуться на фронт, однако его участие в конфликте оказалось кратким. При выполнении первого же задания после возвращения наемник был уничтожен российскими военнослужащими.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России поразили украинские объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса ВСУ. По информации российского военного ведомства, удары наносились с помощью авиации, беспилотников и ракетных войск.

наемники
Запорожская область
Франция
ликвидация
