«Медийный» наемник из Франции погиб в зоне СВО Военкор Рожин: французского наемника ВСУ Дихе ликвидировали под Запорожьем

Российские военные ликвидировали в Запорожской области французского наемника, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины, сообщил военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале. Целью оказался Бенжамен Дихе, известный под позывным Benson. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

По информации военкора, Дихе участвовал в боевых действиях с 2022 года в составе группировки иностранных наемников Revanche International. Она характеризуется как пронацистская.

В 2024 году его подразделение понесло значительные потери в районе населенного пункта Левадное, после чего француз покинул зону боевых действий. В начале 2025 года Дихе принял решение вернуться на фронт, однако его участие в конфликте оказалось кратким. При выполнении первого же задания после возвращения наемник был уничтожен российскими военнослужащими.

