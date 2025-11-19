Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 18:41

Сотрудники ТЦК насмерть сбили мужчину с ребенком во время погони

В Херсонской области сотрудники ТЦК насмерть сбили мужчину вместе с ребенком

В Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) насмерть сбили мужчину, который пытался уехать от них на велосипеде вместе с ребенком, сообщает Telegram-канал «Ньюсач». По предварительным данным, инцидент произошел во время попытки задержания гражданина.

Утверждается, что несовершеннолетний скончался по пути в больницу. Однако в публикации допускается, что видео может быть сфабриковано украинскими спецслужбами, чтобы назвать фейками остальные случаи принудительной мобилизации на Украине.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что в Харькове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие по вине водителя автомобиля Вооруженных сил Украины. Военный пикап, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на мирных жителей — пожилую женщину и девочку.

До этого пленный украинский солдат Николай Тимченко рассказал, что сотрудники центров комплектования во время распределения избивают новобранцев. В своем видеоинтервью он утверждает, что избиения продолжаются и на полигоне. По его словам, около 50 человек с ограниченной годностью были принудительно отправлены на фронт, при этом у них изъяли документы.

