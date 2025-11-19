Национальное антикоррупционное бюро Украины приостановило публикацию материалов дела Тимура Миндича, сообщает украинский портал NV со ссылкой на свои источники в ведомстве. Решение было принято в связи с текущим военным положением на территории страны.

Собеседник издания утверждает, что деятельность Миндича охватывала не только сферу энергетики, но и вопросы, связанные с вооружением. При этом НАБУ быстрее удалось разобраться с делами, которые относились к энергетическому сектору, чем с теми, что касались оружия.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике России Андрей Климов заявил, что НАБУ начало операцию по раскрытию крупной коррупционной схемы в высших эшелонах власти на Украине по заказу Запада. Климов утверждает, что бюро было создано и находится под контролем спецслужб США, и не для борьбы с коррупцией, а для того, чтобы «держать в узде» руководство Киева.

До этого сообщалось, что в обвинительном заключении по делу бизнесмена Тимура Миндича упоминается имя Владимира Зеленского. Следователи утверждают, что министр энергетики Герман Галущенко оказывал поддержку предпринимателю, получая за это определенные преимущества от главы государства.