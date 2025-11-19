Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 18:50

Военэксперт раскрыл, для чего ВС РФ используют ТОС «Солнцепек» на СВО

Военэксперт Леонков: «Солнцепек» эффективно уничтожает позиции и технику ВСУ

Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» в зоне СВО Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» показывает высокую боевую эффективность на полях СВО, хотя и применяется не по основному назначению, рассказал NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, ВС РФ используют этот комплекс для уничтожения позиций, техники и личного состава ВСУ.

Снаряды ТОС способны поражать цели на дальности около 10 км. Основное их предназначение — выжигание местности, зараженной биологическими или химическими веществами. Высокая температура при их взрыве уничтожает любые опасные агенты. Однако в условиях СВО такие средства применяются для других целей — уничтожения сильно защищенных укрепрайонов и фортификационных сооружений, в которых укрывается противник, — объяснил Леонков.

Он добавил, что ТОС способны выжигать кислород в зоне их применения, что приводит к гибели всего живого. Кроме того, такие системы воздействуют на бронетехнику, вызывают детонацию складов с боеприпасами за счет высоких температур и взрывной волны.

Ранее сообщалось, что Ростех проводит испытания модернизированной версии тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» на базе танка Т-80. Как сообщили в пресс-службе корпорации, в новой модификации предусмотрен ряд улучшений, которые обеспечивают большую дальность, точность и автоматизацию процессов.

