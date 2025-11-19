Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 18:25

Названа неочевидная причина приостановки публикаций НАБУ по делу Миндича

Экс-нардеп Килинкаров: НАБУ приостановило публикации по делу Миндича из-за США

НАБУ НАБУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) временно прекратило публикацию материалов по делу бизнесмена Тимура Миндича по указанию США, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, Вашингтон нашел рычаг давления на украинского президента Владимира Зеленского в контексте мирного урегулирования.

Антикоррупционный скандал — это очень действенный инструмент давления на украинскую власть. На мой взгляд, эта пауза (в публикации материалов НАБУ. — NEWS.ru) связана с уверенностью США в том, что заключить сделку по урегулированию украинского конфликта удастся в ближайшую неделю. Условно говоря, они выдвинут Зеленскому ультиматум, который тот должен либо принять, либо не принять. Если он его принимает, конфликт будет урегулирован при участии президента Украины, — пояснил Килинкаров.

Он подчеркнул, что если Зеленский не выполнит ультиматум, то НАБУ продолжит публиковать материалы по коррупционному делу, а украинского президента исключат из процесса урегулирования. Однако, по словам Килинкарова, курс на мир уже определен. Экс-нардеп предположил, что это результат договоренностей, достигнутых между США и Россией в Анкоридже.

Договоренности Вашингтона и Москвы работают. Да, достаточно сложный был процесс их реализации, но сегодня появился действенный инструмент, который принуждает слабую сторону. Очевидно, Киев является в этой ситуации слабой стороной, потому что он проигрывает на поле боя. И второе — это коррупционный скандал внутри Украины, что дает основания полагать, что режим Зеленского и он лично готовы будут идти на компромиссы. По крайней мере, у него должен сработать инстинкт самосохранения, и он попытается принять те условия, которые ему положат на стол американцы, — заключил Килинкаров.

Ранее сообщалось, что НАБУ временно прекратило публикацию материалов дела Миндича. Это решение было принято в свете текущего военного положения в стране.

НАБУ
Украина
Владимир Зеленский
США
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банк заблокировал счет: что делать, куда жаловаться
Диск с необычными фильмами у ВСУ, военный фурор РФ в Дубае: что дальше
Атака ВСУ оставила жителей части Запорожья без света
Новая версия цезаря: как авокадо меняет вкус классического салата
«Имиджевый удар»: генерал о попытке ВСУ атаковать Воронеж ракетами ATACMS
Путин дал важное поручение по поводу генеративного ИИ
«По лбу даст»: Путин одной шуткой ответил на проделки Грефа с роботом
Военэксперт объяснил, почему на Западе восхищаются оружием России
Стало известно, заблокируют ли полностью YouTube в России
Поцелуй с Петровым, роман с женатым, мнение об СВО: как живет Мария Аронова
ВККС проведет заседание с «беспрецедентно обширной» повесткой
Американский вирусолог из СССР попал в черный список Росфинмониторинга
Захарова описала мир, в котором хочет жить Россия
Назван ответственный за новый мирный план по Украине со стороны США
В России усилят контроль за колбасой
Главе холдинга «Русское молоко» вынесли второй приговор
В Белоруссии высказались об открытии границы с Литвой
В Госдуме раскрыли, к чему приведет конфликт Каллас и фон дер Ляйен
Поклонская перечислила украинцам два способа изменить судьбу страны
Падчерица посадила отчима-педофила спустя 18 лет
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.