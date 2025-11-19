Названа неочевидная причина приостановки публикаций НАБУ по делу Миндича

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) временно прекратило публикацию материалов по делу бизнесмена Тимура Миндича по указанию США, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, Вашингтон нашел рычаг давления на украинского президента Владимира Зеленского в контексте мирного урегулирования.

Антикоррупционный скандал — это очень действенный инструмент давления на украинскую власть. На мой взгляд, эта пауза (в публикации материалов НАБУ. — NEWS.ru) связана с уверенностью США в том, что заключить сделку по урегулированию украинского конфликта удастся в ближайшую неделю. Условно говоря, они выдвинут Зеленскому ультиматум, который тот должен либо принять, либо не принять. Если он его принимает, конфликт будет урегулирован при участии президента Украины, — пояснил Килинкаров.

Он подчеркнул, что если Зеленский не выполнит ультиматум, то НАБУ продолжит публиковать материалы по коррупционному делу, а украинского президента исключат из процесса урегулирования. Однако, по словам Килинкарова, курс на мир уже определен. Экс-нардеп предположил, что это результат договоренностей, достигнутых между США и Россией в Анкоридже.

Договоренности Вашингтона и Москвы работают. Да, достаточно сложный был процесс их реализации, но сегодня появился действенный инструмент, который принуждает слабую сторону. Очевидно, Киев является в этой ситуации слабой стороной, потому что он проигрывает на поле боя. И второе — это коррупционный скандал внутри Украины, что дает основания полагать, что режим Зеленского и он лично готовы будут идти на компромиссы. По крайней мере, у него должен сработать инстинкт самосохранения, и он попытается принять те условия, которые ему положат на стол американцы, — заключил Килинкаров.

Ранее сообщалось, что НАБУ временно прекратило публикацию материалов дела Миндича. Это решение было принято в свете текущего военного положения в стране.