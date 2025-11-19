МХТ имени Чехова сообщил о смерти Сергея Десницкого

Известный российский актер и режиссер Сергей Десницкий скончался в возрасте 84 лет, сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова. Театр выразил глубокие соболезнования родным и близким артиста.

Сегодня ночью не стало заслуженного артиста России Сергея Глебовича Десницкого. Грядущей весной ему могло бы исполниться 85 лет, — сказано в сообщении.

В Московском Художественном театре подчеркнули, что потеряли выдающегося артиста и режиссера. Информация о дате и месте прощания будет объявлена дополнительно.

Десницкий был выпускником Школы-студии МХАТ 1962 года и служил в театре почти полвека. За свою творческую карьеру он сыграл около ста ролей, в том числе множество чеховских персонажей. После окончания Школы-студии артист недолго работал в «Современнике», но затем перешел во МХАТ. В 1990-е годы он ненадолго покинул театр, чтобы работать в театре «У Никитских ворот». Артист также занимался литературной деятельностью и написал несколько книг. Среди его работ — мемуары «Сквозное действие любви» и роман «Братья Петр и Павел».

Ранее Российский институт театрального искусства (ГИТИС) сообщил, что на 91-м году жизни скончался выдающийся деятель науки и культуры Виталий Дмитриевский. Он был профессором, доктором искусствоведения, а также известным театроведом, социологом и педагогом.