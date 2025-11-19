Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Умер выдающийся театровед и педагог

На 91-м году жизни скончался театровед и преподаватель Виталий Дмитриевский

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На 91-м году жизни скончался выдающийся деятель науки и культуры — театровед Виталий Дмитриевский, сообщил Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Он был профессором, доктором искусствоведения, а также известным театроведом, социологом и педагогом.

Дмитриевский посвятил более 20 лет своей жизни преподавательской деятельности в ГИТИСе. Он работал на кафедре продюсерства и менеджмента исполнительских искусств, где воспитал множество специалистов. Руководство института выразило глубокую скорбь в связи с этой утратой и приносит соболезнования семье Дмитриевского, близким, друзьям, коллегам и многочисленным ученикам.

Виталий Николаевич соединял в себе талант ученого и педагогический дар, он был строгим, но добрым, упорядоченным, но вдохновенным, — сообщили в ГИТИС.

Ранее из жизни ушел журналист и эксперт в области недвижимости Дмитрий Синочкин. Он умер на 69-м году жизни в Санкт-Петербурге. Причины смерти не раскрываются. Сам журналист сообщал, что у него был неоперабельный рак горла.

