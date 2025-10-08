Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 21:54

Умер крупнейший российский эксперт по Шекспиру

Умер театровед и эксперт по Шекспиру Бартошевич

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На 86-м году жизни скончался выдающийся театровед и шекспировед Алексей Бартошевич, сообщила пресс-служба ГИТИСа. Он был доктором искусствоведения, заведующим кафедрой в институте и заслуженным деятелем науки России. Причина его смерти не указывается.

С его уходом завершилась целая эпоха в отечественной культуре, говорится в публикации. Бартошевич был крупнейшим в России специалистом по творчеству Шекспира, и его имя стало символом русской театральной науки.

Он был подлинным рыцарем театра — человеком, который был тем, о чем мыслил, и тем, что бесконечно любил, — отметили в ГИТИСе.

Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни умер немецкий джазовый кларнетист Тео Йоргенсманн. Неделю назад музыкант отметил день рождения. Кроме выступлений на сцене, он учил игре на кларнете, а также написал книгу об этой дисциплине. Последний альбом Йоргенсманна вышел в 2024 году.

Ранее газета Le Figaro сообщила, что на 81-м году жизни умер выдающийся французский артист балета и хореограф Патрис Барт. Отмечается, что его профессиональная деятельность была неразрывно связана с Парижской оперой, которой он отдал более 50 лет.

