08 октября 2025 в 11:52

Легендарный французский артист балета скончался на 81-м году жизни

Танцовщик Патрис Барт умер во Франции в возрасте 80 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На 81-м году жизни умер выдающийся французский артист балета и хореограф Патрис Барт, сообщила газета Le Figaro. Отмечается, что его профессиональная деятельность была неразрывно связана с Парижской оперой, которой он отдал более 50 лет.

Барт по праву считался одной из ключевых фигур в истории французского балета. Звание звезды, этуали, он получил после блистательного исполнения главной партии в «Лебедином озере» в редакции Владимира Бурмейстера.

Артист сотрудничал с величайшими хореографами своего времени, включая Сержа Лифаря и Рудольфа Нуреева. Его творческое наследие продолжает влиять на мировое балетное искусство и по сей день.

Особой заслугой мастера стала созданная в соавторстве с Евгением Поляковым версия балета «Жизель». Эта постановка до сих пор остается в репертуарной афише Парижской оперы.

За многолетние заслуги Патрис Барт был награжден орденом Почетного легиона. Он также получил множество других государственных наград Франции.

Ранее сообщалось, что известный французский режиссер и драматург Ксавье Дюрринже скончался в возрасте 61 года от сердечного приступа. Трагедия произошла в субботу, 4 октября, у него дома. За свою карьеру, начавшуюся в 1990-х, он создал множество известных фильмов, включая «Игрок из ада» и «Завоевание».

