Известный французский режиссер умер от сердечного приступа

Во Франции в возрасте 61 года скончался известный режиссер и драматург Ксавье Дюрринже, сообщило издание La Parasien со ссылкой на официального представителя кинематографиста. Он скончался у себя дома в результате сердечного приступа.

Ксавье Дюрринже, режиссер фильма «Завоевание», умер в возрасте 61 года. Драматург, режиссер на большом и малом экране скончался в субботу в возрасте 61 года от сердечного приступа, — говорится в материале.

За свою карьеру, начавшуюся в начале 1990-х годов, Дюрринже создал множество известных работ в кино и театре, включая фильмы «Игрок из ада», «Не надо историй», «Уши на спине», «Шок» и «Скальп». На момент смерти режиссер работал над новой драмой под названием «Фанат рок-н-ролла».

