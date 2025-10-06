Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 15:19

Известный французский режиссер умер от сердечного приступа

Французский режиссер Дюрринже умер от сердечного приступа в возрасте 61 года

Ксавье Дюрринже

Во Франции в возрасте 61 года скончался известный режиссер и драматург Ксавье Дюрринже, сообщило издание La Parasien со ссылкой на официального представителя кинематографиста. Он скончался у себя дома в результате сердечного приступа.

Ксавье Дюрринже, режиссер фильма «Завоевание», умер в возрасте 61 года. Драматург, режиссер на большом и малом экране скончался в субботу в возрасте 61 года от сердечного приступа, — говорится в материале.

За свою карьеру, начавшуюся в начале 1990-х годов, Дюрринже создал множество известных работ в кино и театре, включая фильмы «Игрок из ада», «Не надо историй», «Уши на спине», «Шок» и «Скальп». На момент смерти режиссер работал над новой драмой под названием «Фанат рок-н-ролла».

Ранее на 92-м году жизни скончался португальский актер театра и кино Луис Альберто. Он начал карьеру в 1962 году, стал частью труппы Национального театра Португалии, а в 1975 году основал собственный театр. За свою жизнь актер сыграл десятки ролей в спектаклях и кино, включая фильмы «Пепел» и «Записки врача».

