29 сентября 2025 в 10:45

Умер именитый португальский актер

Скончался актер Луис Альберто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 92-м году ушел из жизни португальский актер театра и кино Луис Альберто, информацию о его смерти распространило издание SAPO, сославшись на подтверждение от его коллег. Подробности кончины не раскрываются.

Альберто пришел в актерскую профессию совершенно случайно, однако это решение оказалось удачным: вскоре он стал частью труппы Национального театра Португалии. Образование он получил в Национальной консерватории своей страны.

Его первое выступление на сцене состоялось в 1962 году, после чего за ним последовало множество спектаклей, многие из которых стали знаковыми для португальского театра. Альберто работал с различными театральными коллективами, а в 1975 году основал собственный театр. Кинокарьеру актер начал в 1965 году. В его фильмографии десятки работ, среди которых «Истории обычных людей моего района», «Пепел», «Записки врача», «Инспектор Макс», «Дон Роберто», «Зеленый снаружи, красный внутри».

Ранее на 80-м году жизни скончался петербургский актер и режиссер Александр Иовлев, известный широкой публике по роли в сериале «Тайны следствия». Подтверждение этой информации поступило из театрального центра «За Черной речкой», с которым он сотрудничал более 20 лет. Причины его смерти не сообщаются.

