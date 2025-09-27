Скончался актер из «Тайн следствия»

Петербургский актер и режиссер Александр Иовлев, известный по роли в сериале «Тайны следствия», скончался на 80-м году жизни 22 сентября. Информацию о кончине подтвердили в театральном центре «За Черной речкой», с которым он был связан более 20 лет. Причины смерти не уточняются.

Александр Иовлев был режиссером, композитором, педагогом и актером. Выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии 1973 года, он руководил Самарским ТЮЗом, более 20 лет работал на Ленинградском радио, ставил спектакли в петербургских театрах.

Среди его известных работ — постановки «Любовь и странствия прапорщика Гринева», «Миф о десанте», а также музыкальное оформление к спектаклям. С 2000-х годов зрители узнавали его по ролям в популярных сериалах: «Омут», «Тамбовская волчица» и других.

Ранее на 57-м году жизни скончался заслуженный артист России Дмитрий Лагачев. По словам актрисы Светланы Шаманди-Бойцовой, коллега был выдающимся педагогом и верным другом. Она также подчеркнула, что всего неделю назад они общались, вместе строили планы и смеялись.