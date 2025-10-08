Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 16:39

На 78-м году жизни умер известный немецкий кларнетист

На 78-м году жизни умер немецкий джазовый кларнетист Тео Йоргенсманн

Тео Йоргенсманн Тео Йоргенсманн Фото: Sven Thielmann/IMAGO/TASS

На 78-м году жизни умер немецкий джазовый кларнетист Тео Йоргенсманн, сообщается на его официальной странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Неделю назад музыкант отметил день рождения.

Йоргенсманн родился 29 сентября 1948 года, в 18 лет стал обучаться игре на кларнете. Профессиональную карьеру музыкант начал в 1970-е годы, в 1975-1977-х годах он возглавлял проект Clarinet Contact. В 1997 году Йоргенсманн создал свой квартет.

Кроме выступлений на сцене, он учил игре на кларнете, а также написал книгу об этой дисциплине. Последний альбом Йоргенсманна вышел в 2024 году.

Ранее газета Le Figaro сообщила, что на 81-м году жизни умер выдающийся французский артист балета и хореограф Патрис Барт. Отмечается, что его профессиональная деятельность была неразрывно связана с Парижской оперой, которой он отдал более 50 лет.

До этого стало известно, что французский режиссер и драматург Ксавье Дюрринже скончался в возрасте 61 года от сердечного приступа. Трагедия произошла в субботу, 4 октября, у него дома.

