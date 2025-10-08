На 78-м году жизни умер известный немецкий кларнетист На 78-м году жизни умер немецкий джазовый кларнетист Тео Йоргенсманн

На 78-м году жизни умер немецкий джазовый кларнетист Тео Йоргенсманн, сообщается на его официальной странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Неделю назад музыкант отметил день рождения.

Йоргенсманн родился 29 сентября 1948 года, в 18 лет стал обучаться игре на кларнете. Профессиональную карьеру музыкант начал в 1970-е годы, в 1975-1977-х годах он возглавлял проект Clarinet Contact. В 1997 году Йоргенсманн создал свой квартет.

Кроме выступлений на сцене, он учил игре на кларнете, а также написал книгу об этой дисциплине. Последний альбом Йоргенсманна вышел в 2024 году.

