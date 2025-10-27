В Петербурге на 69-м году жизни умер известный журналист Журналист Дмитрий Синочкин умер в Петербурге на 69-м году жизни

Журналист и эксперт в области недвижимости Дмитрий Синочкин умер на 69-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщила директор по продвижению журнала «Пригород» Мария Пискун в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Причины смерти не раскрываются.

При этом сам журналист сообщал, что у него был неоперабельный рак горла, о чем стало известно в июле 2025 года. Синочкин известен как петербургский журналист с конца 1980-х. За свою карьеру он успел поработать в изданиях «Ижорец», «Коммерсант Санкт-Петербург», «Деловой Петербург» и «Ведомости».

В последние годы жизни Синочкин занимал пост главреда «Пригорода». Также журналист писал для портала «Недвижимость и Строительство Петербурга». Последняя публикация за его авторством вышла утром в понедельник, 27 октября.

