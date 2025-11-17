Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Курицу больше не жарю. Вместо нее готовлю «Сугробы» — вкусный и простой ужин из грудки, сыра и сливок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Знаете, я совсем разочаровалась в запеченной курице — вечно она получалась или суховатой, или безликой. Но все изменилось, когда я открыла для себя «Сугробы»! Это блюдо стало настоящим спасением для будничных ужинов. Представьте: сочная куриная грудка, томленная в сливочном соусе, а сверху — высокая, почти двухсантиметровая шапка из расплавленного сыра, которая превращается в самую нежную и аппетитную корочку. Готовится это чудо всего минут 30, а результат получается достойным ресторанного блюда!

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 200 г твердого сыра, 200 мл сливок 20%, 2 зубчика чеснока, соль, перец и немного зелени. Курицу нарежьте небольшими кусочками, посолите и поперчите. Обжарьте на сковороде до золотистости, добавьте измельченный чеснок и влейте сливки. Тушите 5-7 минут на небольшом огне. Тем временем сыр натрите на крупной терке. Переложите курицу в жаропрочную форму, равномерно распределите сырную массу сверху, формируя плотный слой. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 15–20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Дайте блюду немного отдохнуть — и можно подавать, украсив свежей зеленью. Приятного аппетита.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
