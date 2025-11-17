Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 20:50

В Москве раскрыли число нарушителей ПДД среди велокурьеров

Госавтоинспекция выявила 2,5 тыс. нарушений ПДД в ходе рейда «Велокурьер»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудники ГАИ 15–16 ноября установили 2,5 тыс. нарушений ПДД среди курьеров на велосипедах, электросамокатах и других средства индивидуальной мобильности в рамках рейда «Велокурьер», сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. В службе уточнили, что контроль за доставщиками будет усилен и далее.

За прошедшие выходные автоинспекторами составлено 2,5 тысячи административных материалов за нарушения правил дорожного движения РФ в отношении лиц, оказывающих услуги доставки, использующих велосипеды и средства индивидуальной мобильности, — пояснили в Госавтоинспекции.

Ранее заместитель начальника отдела дорожно-патрульной службы управления Госавтоинспекции МВД по Крыму Александр Супрунов заявил, что за ДТП, участниками которых стали подростки, совместно с ними будут нести ответственность их родители. Он отметил, что ответственность для несовершеннолетних наступает только с 16 лет.

До этого юрист Лев Воропаев рассказал, что при получении чужого автомобильного штрафа на свое имя нужно обратиться в ГАИ и МВД. По его словам, следует подать жалобу в эти органы.

