В Москве раскрыли число нарушителей ПДД среди велокурьеров

Сотрудники ГАИ 15–16 ноября установили 2,5 тыс. нарушений ПДД среди курьеров на велосипедах, электросамокатах и других средства индивидуальной мобильности в рамках рейда «Велокурьер», сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. В службе уточнили, что контроль за доставщиками будет усилен и далее.

За прошедшие выходные автоинспекторами составлено 2,5 тысячи административных материалов за нарушения правил дорожного движения РФ в отношении лиц, оказывающих услуги доставки, использующих велосипеды и средства индивидуальной мобильности, — пояснили в Госавтоинспекции.

