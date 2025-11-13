Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 11:38

Сотрудник ГАИ рассказал, кто будет отвечать за ДТП по вине подростков

Сотрудник ГАИ Супрунов: родители ответственны за ДТП по вине подростков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За ДТП, участниками которых стали подростки, совместно с ними будут нести ответственность их родители, рассказал «Крым 24» заместитель начальника отдела дорожно-патрульной службы управления Госавтоинспекции МВД по Крыму Александр Супрунов. Он отметил, что ответственность для несовершеннолетних наступает только с определенного возраста.

С 16 лет предусмотрена ответственность ребенка. До 16 лет привлекаются родители. Ответственность по статье 12.7 КоАП РФ также имеется за передачу управления транспортным средством, штраф — 30 тысяч рублей. Административный материал составляется на родителей, — рассказал Супрунов.

Эксперт отметил, что подростки, нарушившие ПДД, стоят на учете в органах по делам несовершеннолетних. По его словам, там сотрудники проводят воспитательную работу и следят за поведением нарушителей.

Ранее юрист Лев Воропаев рассказал, что при получении чужого автомобильного штрафа на свое имя нужно обратиться в ГАИ и МВД. По его словам, следует подать жалобу в эти органы.

ДТП
ответственность
подростки
ГАИ
