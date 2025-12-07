Песков раскрыл, кто понесет ответственность за конфискацию активов России Песков: ответственность за конфискацию активов РФ понесут как страны, так и люди

Ответственность за конфискацию замороженных российских активов будут нести как целые страны, так и отдельные люди, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. При этом, по его словам, европейские лидеры не желают отвечать за возможное изъятие, но «деньги очень хотят».

Будет и страновая ответственность, и личная ответственность, персональная, юридическая за эти шаги. <…> Этих денег, о которых они говорят, как раз так в принципе хватит еще, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля положительно оценил обновленную Стратегию национальной безопасности США, в частности ее пункты, связанные с НАТО. Однако он отметил, что важно проследить за ее практической реализацией, так как порой за красивыми концептами скрывается нечто обратное.

До этого Песков заявлял, что подход к России у администрации Трампа контрастирует с позицией 46-го американского лидера Джо Байдена. По его словам, из новой Стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов исчезло упоминание РФ как «прямой угрозы».