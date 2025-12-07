«Отрадно, но...»: Песков о связанных с НАТО пунктах в новой стратегии США Песков: США могут по-своему реализовать пункты стратегии, связанные с НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил обновленную Стратегию национальной безопасности США, в частности ее пункты, связанные с НАТО. В беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным он отметил, что важно проследить за ее практической реализацией.

Формулировки [в обновленной Стратегии нацбезопасности США] против конфронтации и в сторону диалога, выстраивание добрых отношений — <...> это, конечно, отрадно, с одной стороны, но, с другой стороны, мы знаем, что, когда бывает очень красиво концептуально все написано, но <...> [происходит] все по-другому, — сказал Песков.

Ранее в Вашингтоне заявили, что намерены скорректировать восприятие НАТО на международной арене, исключив образ безостановочно расширяющейся организации. Впоследствии США сообщили Европе, что остановят участие в нескольких механизмах Североатлантического альянса, если ЕС не возьмет на себя дополнительные оборонные обязательства. Американская сторона требует большего участия в сферах разведки и ракетных систем.