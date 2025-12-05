ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 15:47

США пригрозили Европе частичным выходом из механизмов НАТО

Reuters: США предупредили Европу о возможном выходе из механизмов НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты сообщили Европе, что остановят участие в нескольких механизмах НАТО, если ЕС не возьмет на себя дополнительные оборонные обязательства, передает Reuters. По информации агентства, Вашингтон требует большего участия в сферах разведки и ракетных систем.

Представители Пентагона сообщили евродипломатам, что Европа взять на себя названные обязательства в срок до 2027 года. В противном случае США намерены прекратить участие в механизмах по координации обороны. В издании отметили, что часть еврочиновников сочла поставленные сроки нереалистичными. По информации агентства, в Вашингтоне также указали, что остались недовольны успехами Европы в укреплении оборонного потенциала.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Европейский союз и НАТО могут развалиться в ближайшие 10–15 лет из-за политических разногласий между странами-участницами. По его словам, инициатором распада Североатлантического альянса могут стать США.

До этого экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что после поражения Украины Евросоюз и НАТО могут распасться. Он отметил, что президент США Дональд Трамп не поедет на саммит НАТО, потому что ему нечего там обсуждать.

