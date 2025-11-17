Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 19:58

Захарова обвинила западные СМИ в навязывании удобной повестки

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Западные СМИ перестали ставить своей целью информирование людей и теперь занимаются продвижением выгодной повестки, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе круглого стола в Совете Федерации. По ее словам, медиа Запада целенаправленно стигматизируют тех, кто отходит от мейнстрима, а альтернативные точки зрения маркируют как теории заговора или экстремизм, передает РИА Новости.

На западе сформировалась система <...>, где целью общественной и политической информации перестало быть собственно информирование. Она заменена задачей влиять, воспроизводить удобную повестку, подгонять ее под конечный искомый результат, — заявила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что решение британской телерадиокомпании BBC исказить речь президента США Дональда Трампа является преступлением. Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что издание считается в Европе «свободной» прессой. Также дипломат напомнила, что телеканал неоднократно публиковал ложную информацию. Так, по ее словам, компания участвовала в создании фейков, включая события в Буче.

Мария Захарова
СМИ
Запад
МИД
Россия
