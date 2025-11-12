«Чудовищное преступление»: Захарова о цензуре Трампа на BBC Захарова назвала чудовищным преступлением цензуру речи Трампа на BBC

Решение британской телерадиокомпании BBC исказить речь президента США Дональда Трампа является преступлением, заявила представитель МИД Мария Захарова. В эфире радио Sputnik она напомнила, что издание считается в Европе «свободной» прессой.

Это были подтасовки за счет цензурирования его (Трампа. — NEWS.ru) выступления. Вообще, для тех, кто заявляет, что он является свободной, независимой прессой в условиях запрета цензуры, это является чудовищным преступлением, — констатировала дипломат.

Захарова напомнила, что цензура может быть разной: от намеренного игнорирования всей информации до склейки определенных фрагментов для подтверждения заготовленного тезиса. Она назвала подобное обращение с фактами информационным преступлением.

BBC столкнулась с серьезными обвинениями в манипуляции видеоматериалами на прошлой неделе. Выяснилось, что в программе Panorama была искажена речь Трампа, произнесенная им в январе 2021 года.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала BBC фейковым СМИ. По ее словам, телерадиокорпорация создала впечатление, что глава Белого дома поощрял беспорядки.