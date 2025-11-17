Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Домашний тапенад за 10 минут: готовим французскую пасту из оливок к завтраку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот тапенад — настоящий концентрат вкуса Средиземноморья. Насыщенный оливковый вкус с пикантными нотками чеснока, свежей зеленью и цитрусовым акцентом создает идеальную гармонию. Закуска готовится мгновенно, но надолго запоминается своим ярким и сложным вкусовым профилем.

Готовлю я так: две банки оливок без косточек измельчаю в блендере вместе с 3-4 зубчиками чеснока, пучком петрушки и цедрой половины лимона. Добавляю сок половины лимона, 5-6 столовых ложек оливкового масла и немного маринада от оливок для нужной консистенции. Взбиваю до состояния густой пасты. Для лепешек смешиваю стакан кефира с 2 столовыми ложками оливкового масла, щепоткой соли, орегано и разрыхлителем. Постепенно добавляю 200–250 граммов муки, замешиваю мягкое тесто. Формирую лепешки и обжариваю на сухой сковороде до золотистых пятен. Подаю теплые лепешки с оливковым тапенадом — сочетание получается идеальным.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

рецепты
советы
еда
кулинария
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
