Три картошки и творожный сыр — готовлю канадский Путин. Никакой политики, только вкуснота!

Устали от одинаковых ужинов? Давайте перенесемся в Канаду, не выходя из кухни! Канадский путин — это не просто фастфуд, а настоящая культовая еда из Квебека, которая идеально подойдет для непринужденного вечера. Представьте: хрустящая картошка фри, ароматный соус с легкой кислинкой и нежные кусочки творожного сыра, который слегка тает от тепла. Это блюдо — идеальный баланс текстур и вкусов, который точно не оставит никого равнодушным. И самое приятное — его легко приготовить дома, а результат получается даже лучше, чем в некоторых кафе!

Для приготовления вам понадобится: 3 большие картофелины, 200 г творожного сыра (например, моцареллы или специального сыра для путина), 2 столовые ложки сливочного масла, 2 столовые ложки муки, 350 мл куриного или говяжьего бульона, 1 небольшая луковица, 1 зубчик чеснока, соль и перец по вкусу. Картофель нарежьте соломкой и обжарьте во фритюре или запеките в духовке до хрустящей корочки. Для соуса пассеруйте лук и чеснок, добавьте муку, затем постепенно влейте бульон, помешивая, до загустения. На порционную тарелку выложите картофель фри, полейте горячим соусом и щедро посыпьте кусочками сыра. Подавайте сразу, пока сыр слегка не подтаял!

