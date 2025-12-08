Этот пирог с легкостью заменит торт: ароматный, пропитанный молоком бисквит в сочетании с конфи

Этот пирог с легкостью заменит торт: ароматный, пропитанный молоком бисквит в сочетании с конфи

Приготовьте невероятно нежный пирог, который с легкостью заменит торт! Ароматный, пропитанный молоком бисквит в сочетании с домашним конфи, влюбляет в себя с первого кусочка.

Вкус этого десерта — невероятно влажный, тающий во рту бисквит с молочной нежностью и яркой кисло-сладкой клубничной глазурью. Молоко пропитывает текстуру, делая ее похожей на крем, а ягодное конфи с легкой кислинкой балансирует сладость.

Для бисквита взбейте 4 яйца с 150 г сахара, аккуратно введите 160 г муки и выпекайте 25 минут при 180°C. Готовый горячий бисквит равномерно проколите вилкой и залейте 300 мл теплого молока. Для клубничного конфи разомните 300 г клубники с 80 г сахара, добавьте 1 ст. л. крахмала, разведенного в воде, и варите до загустения. Горячее конфи вылейте на пропитанный бисквит. Дайте полностью остыть в холодильнике 4–6 часов.

Ранее стало известно, как приготовить шоколадный кекс «Рождественский»: элементарный рецепт — как раз для суматохи перед Новым годом.