ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 07:46

Этот пирог с легкостью заменит торт: ароматный, пропитанный молоком бисквит в сочетании с конфи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте невероятно нежный пирог, который с легкостью заменит торт! Ароматный, пропитанный молоком бисквит в сочетании с домашним конфи, влюбляет в себя с первого кусочка.

Вкус этого десерта — невероятно влажный, тающий во рту бисквит с молочной нежностью и яркой кисло-сладкой клубничной глазурью. Молоко пропитывает текстуру, делая ее похожей на крем, а ягодное конфи с легкой кислинкой балансирует сладость.

Для бисквита взбейте 4 яйца с 150 г сахара, аккуратно введите 160 г муки и выпекайте 25 минут при 180°C. Готовый горячий бисквит равномерно проколите вилкой и залейте 300 мл теплого молока. Для клубничного конфи разомните 300 г клубники с 80 г сахара, добавьте 1 ст. л. крахмала, разведенного в воде, и варите до загустения. Горячее конфи вылейте на пропитанный бисквит. Дайте полностью остыть в холодильнике 4–6 часов.

Ранее стало известно, как приготовить шоколадный кекс «Рождественский»: элементарный рецепт — как раз для суматохи перед Новым годом.

Проверено редакцией
Читайте также
Нежная выпечка на сметане: новогодний пирог за 5 минут
Семья и жизнь
Нежная выпечка на сметане: новогодний пирог за 5 минут
Этот пирог по утрам работает вместо будильника — готовлю с ароматной начинкой, и семья спешит к столу
Общество
Этот пирог по утрам работает вместо будильника — готовлю с ароматной начинкой, и семья спешит к столу
Стакан манки, яблоко и 15 минут времени — все что нужно для этих лепешек: готовлю к завтраку
Общество
Стакан манки, яблоко и 15 минут времени — все что нужно для этих лепешек: готовлю к завтраку
Простой салат, который всегда выручает на праздниках: 4 ингредиента и пару минут — гости точно попросят добавки
Общество
Простой салат, который всегда выручает на праздниках: 4 ингредиента и пару минут — гости точно попросят добавки
Бутеры на завтрак больше не готовлю — семья подсела на венгерские турош ташка
Общество
Бутеры на завтрак больше не готовлю — семья подсела на венгерские турош ташка
пироги
рецепты
выпечка
праздники
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно об участии Ермака в коррупционной схеме с деньгами для школ
Держащие триколор в освобожденном Ровном бойцы ВС России попали на видео
Терапевт предупредила женщин о неочевидной опасности зимой
Домрачева раскрыла, почему стала диетологом
Признания наемников ВСУ и кризис с ракетами: новости СВО к утру 8 декабря
Готовьте как шеф: редкий способ подачи икры в тарталетках, о котором молчат
Российские штурмовики заставили бойцов ВСУ сбежать с поля боя
В Германии предложили искоренить все улицы с советскими названиями
«Каждый второй ребенок хочет уехать из России»: Мизулина о блокировках РКН
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 декабря: инфографика
В Ангарске ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ
Свыше 60 беспилотников атаковали регионы России за ночь
Над Ленобластью сбили несколько БПЛА
Кабмин одобрил отмену испытательного срока для женщин с детьми до трех лет
В Волгограде открыли ПВР после падения обломков БПЛА на дома
Офтальмолог раскрыла, полезна ли на самом деле черника для глаз
В российском регионе сбили четыре БПЛА
«Должна остаться покупателю»: Буланова высказала мнение о «деле Долиной»
SHOT сообщил о взрывах в двух городах России
Не блины, а кружева! Пузырчатые и тонкие — готовятся всего 5 минут
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.