08 декабря 2025 в 11:01

Ташмиджаби из Сванетии — это не просто запеканка: готовим уютный грузинский шедевр с сулугуни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Изначально это блюдо было пищей сванов — жителей высокогорного региона Грузии, которым была нужна калорийная и простая в приготовлении еда. Сегодня ташмиджаби может стать изюминкой и вашего стола, привнеся в него нотку кавказского гостеприимства. Это блюдо, которое рассказывает историю: о горах, об очаге, о людях, ценящих простую и честную еду. Приготовив его, вы не просто следуете рецепту, а прикасаетесь к живой кулинарной традиции, насчитывающей не одно поколение.

1 кг картофеля отвариваю до готовности, сливаю воду и готовлю пюре, добавляя 100 мл молока и 50 г сливочного масла. 400 г сулугуни натираю на крупной терке и смешиваю с горячим картофельным пюре. Добавляю 2 яйца и тщательно перемешиваю до однородности. Форму для запекания смазываю маслом, выкладываю картофельно-сырную массу и разравниваю. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до появления золотистой корочки. Даю блюду немного остыть, затем подаю с мацони или свежими овощами.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
рецепты
запеканки
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
