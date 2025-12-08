В стакан кефира — соду, и ждем пока зашипит: рецепт самого вкусного кекса — тесто тает во рту. Идеально для зимнего чаепития

В стакан кефира — соду, и ждем пока зашипит: рецепт самого вкусного кекса — тесто тает во рту. Готовим простую, но невероятно вкусную и влажную выпечку, которая станет идеальным началом дня или перекусом! Этот кекс готовится буквально за несколько минут и наполняет дом чудесным ароматом.

Для его приготовления вам понадобится: 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан кефира (или йогурта), 100 г растопленного сливочного масла, 2 стакана муки, 1 ч.л. соды и щепотка ванилина.

Как приготовить: В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до лёгкой пены и посветления массы. Добавьте в теплый кефир соду, подождите. Далее добавьте растопленное остывшее сливочное масло и яйца, хорошо перемешайте. Просейте сверху муку, разрыхлитель и ванилин. Аккуратно перемешайте тесто до однородности, но не долго. Перелейте тесто в смазанную маслом форму (можно использовать одну большую или несколько маленьких для кексиков). Выпекайте в разогретой до 200°C духовке: маленькие кексики около 20-25 минут, большой кекс — 35-45 минут. Готовность проверяйте сухой зубочисткой. Сверху украсьте любыми топпингами, растопленным шоколадом с орехами и сухофруктами.

