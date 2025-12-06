ТИЭФ'25
Испеките в декабре! Самый вкусный кекс зимы из морковки, орехов и апельсиновой цедры — просто и неописуемо вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Испеките в декабре! Самый вкусный кекс зимы из морковки, орехов и апельсиновой цедры — просто и неописуемо вкусно. Он получается невероятно влажным, душистым и по-домашнему уютным. Обязательно приготовьте его хотя бы раз — он станет вашей новой любимой выпечкой с первой крошки!

Для теста вам понадобится: 200 г моркови, 100 г измельченных грецких орехов, 3 яйца, 80 г растопленного сливочного масла, 10 г разрыхлителя, щепотка ванилина, 200 г муки, 100 г сахара и цедра половины или целого апельсина. Для нежного крема: 150 г творожного сыра, 20 г сливок (33%) и 30 г сахарной пудры.

Как приготовить. Морковь натрите на мелкой терке. В глубокой миске смешайте ее со всеми остальными ингредиентами для теста, добавляя муку в последнюю очередь. Тесто хорошо перемешайте и выложите в смазанную маслом форму. Выпекайте в заранее разогретой до 180°C духовке примерно 30 минут до румяности. Пока кекс остывает, приготовьте крем: творожный сыр, сливки и сахарную пудру взбейте миксером до гладкости. Готовый и остывший кекс сверху густо смажьте этим нежным кремом. Если творожного сыра нет, можно просто смазать смесью сметаны и сахарной пудры.

Ранее мы готовили уютный пирог из 4 ингредиентов. Когда хочется печеного и вкусненького в холодный вечер, но не хочется возни с тестом.

Ольга Шмырева
