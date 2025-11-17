Во Франции приняли радикальное решение по консульству России в Марселе Оранский сообщил, что с российского консульства в Марселе сняли охрану

Власти Марселя приняли решение снять охрану с российского консульства, сообщил генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский. По его словам, которые приводит РИА Новости, отношения между Москвой и Парижем не улучшаются.

Более того, насколько нам стало известно из неофициальных источников, даже наши учреждения генконсульства Марселя — с них была снята охрана, которая раньше осуществлялась путем просто объезда патрульной машины. Сейчас нас вовсе исключили из объектов охраны, — заявил Оранский.

Отмечается, что посольство РФ в Марселе взяли под охрану в феврале 2025 года. Причиной стало нападение на дипмиссию проукраинских активистов — они забросили на территорию ведомства три пластиковые бутылки со взрывчатым веществом. Две из них взорвались, никто не пострадал.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что современные отношения Франции и Украины ждет финал, который описал Михаил Булгаков более века назад в фельетоне «Киев-город». По его словам, в произведении классика поляки с французскими дальнобойными пушками были разгромлены, но перед этим успели разрушить ключевые мосты через Днепр.