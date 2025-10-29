Дерзкие налетчики ограбили пожилых ювелиров на 46 млн рублей В Марселе грабители отобрали у пожилых ювелиров украшения и часы на €500 тыс.

Неизвестные преступники похитили ювелирные изделия и часы общей стоимостью свыше €500 тыс. (46 млн рублей) у пожилой пары ювелиров в Марселе, сообщает газета Le Figaro. Злоумышленники проникли в жилище под видом работников благотворительной организации, после чего напали на владельцев и похитили ценности.

В результате нападения один из пострадавших нуждался в медицинской помощи. Правоохранительные органы начали расследование факта крупной кражи, однако в настоящее время подозреваемые не установлены. Полиция продолжает оперативно-разыскные мероприятия по данному делу.

19 октября неизвестные злоумышленники осуществили дерзкую кражу экспонатов из музея Лувр. Из учреждения культуры были похищены восемь предметов из коллекции ювелирных изделий, принадлежавших императору Наполеону и Жозефине.

Позже, как выяснилось в ходе расследования, присутствие автовышек у здания Лувра во время ограбления не вызвало подозрений у службы безопасности, поскольку такие транспортные средства регулярно используются для мойки окон. Однако в день происшествия, совпавший с выходным, клининговые службы не работали, что указывает на тщательную подготовку преступления.