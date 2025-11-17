Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 20:37

«Подорвет ее способность»: в ЕК озвучили незавидную участь Украины

Фон дер Ляйен: в 2026 году Украине грозит экономический тупик

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
В 2026 году Украина рискует оказаться в бюджетном тупике, пишет Politico со ссылкой на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По ее словам, финансовая устойчивость страны под вопросом, поскольку затраты на военные расходы только растут.

Без постоянной и увеличенной поддержки в 2026 году и далее Украине грозит серьезный экономический тупик, что подорвет ее способность защищать себя и обеспечивать функционирование основных государственных структур, — говорится в заявлении главы ЕК.

В своем письме фон дер Ляйен обозначила основные условия будущей финансовой поддержки. Она подчеркнула, что средства должны поступить Киеву не позже начала второго квартала следующего года.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обеспечение Украины финансовой поддержкой из любых источников является абсолютным приоритетом. Однако он воздержался от комментариев по поводу конкретных механизмов финансирования, включая использование замороженных активов России. Рютте напомнил, что фон дер Ляйен раньше уже перечислила различные варианты помощи.

