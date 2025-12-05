Во Франции раскрыли план Мерца и фон дер Ляйен по российским активам

Во Франции раскрыли план Мерца и фон дер Ляйен по российским активам Филиппо: фон дер Ляйен и Мерц будут вынуждать Бельгию изъять российские активы

Глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц попытаются заставить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера согласиться на использование замороженных российских активов, написал в социальной сети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик считает, что бельгийский премьер отказывается участвовать в «краже» замороженных активов.

Он отказывается от кражи ЕС замороженных российских активов, которая является абсолютно незаконным и крайне опасным актом. Сегодня вечером к нему на ужин приедут два немца, чтобы приставить пистолет к его виску и попытаться добиться его согласия: фон дер Ляйен и Мерц, — заявил Филиппо.

По мнению политика, Германия понимает, что использование российских средств ударит по Франции, так как два француза являются ключевыми акционерами компании Euroclear. В связи с этим Филиппо назвал президента Франции Эммануэля Макрона «предателем».

Ранее премьер-министр Бельгии заявил в парламенте об отказе передавать замороженные российские активы Еврокомиссии без надежных юридических гарантий. Политик подтвердил лояльность Бельгии к ЕС и дальнейшую поддержку Украины, но не перестал настаивать на коллективной ответственности.