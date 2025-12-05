ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 18:05

Врач назвала категории людей, которым категорически противопоказана конина

Врач Шуппо: конина может быть вредна для страдающих подагрой и болезнями почек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Конина противопоказана людям, страдающим подагрой, заболеваниями почек, а также при повышенной выработке желчи, рассказала в беседе с NEWS.ru основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Ольга Шуппо. По ее словам, также не стоит употреблять в пищу этот вид мяса тем, у кого повышен уровень мочевой кислоты в организме.

Конину нельзя есть людям, страдающим подагрой, заболеваниями почек, а также при повышенной выработке желчи. С осторожностью стоит относиться к конине при повышенном уровне мочевой кислоты в организме, — предостерегла Шуппо.

Она добавила, что конина является диетическим продуктом, она показана пациентам с проблемами желудочно-кишечного тракта, например, с панкреатитом или холециститом. Кроме того, в этом мясе мало жира, который, к тому же, легко усваивается.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что людям старше 40 лет лучше ограничить употребление красного мяса до двух-трех раз в неделю. По его словам, этот продукт может навредить здоровью этой возрастной категории, если есть его слишком часто. Он посоветовал есть больше птицы и рыбы. Такое мясо не приводит к обострениям возрастных заболеваний.

