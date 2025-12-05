Мантуров назвал угол наклонения орбиты для космической станции России Мантуров: угол наклонения орбиты для РОС утвержден и равен 51,6 градуса

Правительство РФ утвердило ключевой параметр для новой Российской орбитальной станции, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеканалу RT. Угол наклонения орбиты для РОС будет составлять 51,6 градуса, что соответствует параметрам Международной космической станции.

Здесь мы двигаемся параллельными курсами. Мы приняли решение по углу наклонения 51,6 градуса для нашей космической станции РОС. До этого рассматривался вопрос о 96 градусах угла наклонения, — сказал Мантуров.

По его словам, таким образом в задачи станции будет входить наблюдение только за арктической зоной. Он добавил, что аналогичный уровень наклонения орбиты для себя рассматривают и в Индии.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Индия готовятся к развертыванию широкомасштабного партнерства в космической сфере. Он пообещал, что конкретные анонсы, касающиеся этого сотрудничества, появятся в самое ближайшее время.

Прежде Баканов рассказал, что Россия успешно вывела на орбиту навигационный спутник системы ГЛОНАСС в ходе запуска с космодрома Плесецк. По его словам, предыдущий запуск был посвящен выводу грузового корабля для обеспечения Международной космической станции.