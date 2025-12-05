ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 17:52

Сотни тел мирных жителей вывезли из российского региона

Хинштейн: более 400 тел мирных жителей вывезли из приграничья Курской области

Курская область Курская область Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Более 400 тел мирных жителей, которые погибли в результате атак Вооруженных сил Украины, вывезли из приграничных районов Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в интервью каналу «Россия-24». По его словам, подавляющее большинство погибших удалось опознать.

На сегодняшний день 420 тел в этом году из приграничья вывезено. <…> Подавляющее большинство тел опознано, — рассказал Хинштейн..

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на пресс-конференции «Преступления киевского режима против женщин и детей» сообщал, что свыше 25 тыс. гражданских лиц пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины с февраля 2022 года. По его словам, российские власти верифицируют показания пострадавших для подготовки соответствующих докладов.

До этого Мирошник заявил, что Украина считает врагами и преследует всех, кто отказывается поддерживать ее диктатуру. По его словам, Киев не обращает внимания ни на национальность, ни на языковые принципы, ни на политические вероисповедания.

Россия
Курская область
Александр Хинштейн
погибшие
приграничье
