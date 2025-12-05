Более 400 тел мирных жителей, которые погибли в результате атак Вооруженных сил Украины, вывезли из приграничных районов Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в интервью каналу «Россия-24». По его словам, подавляющее большинство погибших удалось опознать.

На сегодняшний день 420 тел в этом году из приграничья вывезено. <…> Подавляющее большинство тел опознано, — рассказал Хинштейн..

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на пресс-конференции «Преступления киевского режима против женщин и детей» сообщал, что свыше 25 тыс. гражданских лиц пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины с февраля 2022 года. По его словам, российские власти верифицируют показания пострадавших для подготовки соответствующих докладов.

До этого Мирошник заявил, что Украина считает врагами и преследует всех, кто отказывается поддерживать ее диктатуру. По его словам, Киев не обращает внимания ни на национальность, ни на языковые принципы, ни на политические вероисповедания.