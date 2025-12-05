ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 18:01

В Москве уже второй день идут поиски 11-летнего школьника

В Москве 11-летний мальчик ушел из дома после ссоры с матерью и пропал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На северо-востоке Москвы уже вторые сутки продолжаются поиски 11-летнего Сайитбека, который покинул дом после конфликта с матерью, передает «Осторожно, Москва». С собой он забрал копилку с деньгами, в которой было не более 400 рублей.

По словам матери, поведение мальчика в последнее время стало необычным. Из дома начали пропадать деньги. В школе он часто закрывался в туалете, чтобы воспользоваться телефоном, а также скачивал VPN. Мать подчеркнула, что ранее такого поведения за своим ребенком она не замечала. Она также рассказала, что перед исчезновением Сайитбек отказался ужинать за столом со всей семьей.

О его текущем местонахождении сведений нет. Родителям сообщали, что его видели на детской площадке с незнакомым мужчиной и на автобусной остановке возле дома.

Ранее сообщалось, что в период с января по ноябрь 2025 года в России зафиксировано не менее 885 случаев исчезновения детей. Из них свыше 20 детей были найдены погибшими, 839 — найдены живыми, поиски 25 несовершеннолетних все еще продолжаются. Больше всего исчезновений пришлось на весенние месяцы. Лидером по числу ориентировок стал Приморский край, за ним следуют Свердловская и Кемеровская области.

