В России с начала года пропали почти 900 детей Почти 900 случаев исчезновения детей произошло в РФ с января по ноябрь 2025 года

По меньшей мере 885 случаев исчезновения детей произошло в России в период с января по ноябрь 2025 года, сообщили «Газете.ru» в команде приложения «Где мои дети», которая реализует проект совместно с ассоциацией «Поиск пропавших детей». Свыше 20 из них были найдены погибшими.

Живыми удалось найти 839 детей, а мертвыми — 21. Поиски еще 25 несовершеннолетних продолжаются. Больше всего исчезновений пришлось на май (124 случая), июнь (90 случаев) и март (82 случая). Меньше всего детей пропадало в январе — всего было зафиксировано 54 случая.

Лидером по числу ориентировок оказался Приморский край, откуда поступило 203 заявления. Второе место заняла Свердловская область (70 случаев), третье — Кемеровская область (64 случая). В Московском регионе за указанный период исчезли 30 несовершеннолетних.

Ранее в Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружили голову мальчика. Сотрудники, ремонтировавшие территорию у пруда, нашли подозрительный рюкзак и вызвали полицию. Главной подозреваемой в деле оказалась мать ребенка. Балашихинский городской суд поместил женщину под стражу.