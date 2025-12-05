В Госдуме ответили, выйдут ли США из НАТО

Идея о выходе США из НАТО никогда не будет реализована, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, отказ от членства в Альянсе противоречит национальным интересам Вашингтона и главы Белого дома Дональда Трампа.

Выход США из НАТО является иллюзией. Трамп никогда не пойдет против национальных интересов своей страны, в которые входит развитие оборонно-промышленного комплекса. Вашингтон наживает огромные богатства через продажу своего оружия и ему будет невыгодно отказаться от такого дохода, — сказал Соболев.

Он отметил, что США отстраняются от Европы из-за отсутствия у Украины средств для оплаты американского вооружения. По мнению депутата, Трампа нельзя считать истинным миротворцем.

США говорят о том, что Европа должна взять на себя расходы [на Украину], в том числе на оборонно-промышленный комплекс. Но это не значит, что США хотят мира. Считать Трампа миротворцем — это ошибка. Он угрожает Венесуэле, которая является нашим союзником. Да, может быть, Трампу хочется получить Нобелевскую премию мира, но ради этого он не выступит против интересов своей страны. Совпадения в векторах Москвы и Вашингтона носят временный характер, — заключил Соболев.

Ранее США сообщили Европе, что остановят участие в нескольких механизмах НАТО, если ЕС не возьмет на себя дополнительные оборонные обязательства. Вашингтон требует большего участия в сферах разведки и ракетных систем.