ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 17:49

В Госдуме ответили, выйдут ли США из НАТО

Депутат Соболев назвал иллюзией возможный выход США из НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Идея о выходе США из НАТО никогда не будет реализована, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, отказ от членства в Альянсе противоречит национальным интересам Вашингтона и главы Белого дома Дональда Трампа.

Выход США из НАТО является иллюзией. Трамп никогда не пойдет против национальных интересов своей страны, в которые входит развитие оборонно-промышленного комплекса. Вашингтон наживает огромные богатства через продажу своего оружия и ему будет невыгодно отказаться от такого дохода, — сказал Соболев.

Он отметил, что США отстраняются от Европы из-за отсутствия у Украины средств для оплаты американского вооружения. По мнению депутата, Трампа нельзя считать истинным миротворцем.

США говорят о том, что Европа должна взять на себя расходы [на Украину], в том числе на оборонно-промышленный комплекс. Но это не значит, что США хотят мира. Считать Трампа миротворцем — это ошибка. Он угрожает Венесуэле, которая является нашим союзником. Да, может быть, Трампу хочется получить Нобелевскую премию мира, но ради этого он не выступит против интересов своей страны. Совпадения в векторах Москвы и Вашингтона носят временный характер, — заключил Соболев.

Ранее США сообщили Европе, что остановят участие в нескольких механизмах НАТО, если ЕС не возьмет на себя дополнительные оборонные обязательства. Вашингтон требует большего участия в сферах разведки и ракетных систем.

НАТО
США
Дональд Трамп
Евросоюз
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не по кайфу»: СК возбудил дело после тренировки бойца поп-ММА с памятником
Помощник Путина оценил возможность нового саммита России и США
Путин раскрыл, что придаст импульс отношениям России и Индии
В Раде призвали лишить Зеленского права вводить санкции
Редкий маленький хищник попал в фотоловушку в приморском нацпарке
Москва рассчитывает на откровенность Вашингтона
В ОБСЕ высказались о мирных переговорах по Украине
Путин сформулировал цель сотрудничества России и Индии
Стало известно, когда начнется ЕГЭ в 2026 году
«Генофонд умирает в котлах»: командир Аид о женщинах ВСУ и Красноармейске
Ушаков назвал одну из главных тем в беседе Путина и Моди
Стала известна площадь пожара после атаки БПЛА под Краснодаром
Швеция решила бросить беднейшие страны ради военных поставок Киеву
Путин рассказал об атмосфере на переговорах России и Индии
Россиянка с семилетней дочкой пропали на популярном курорте
15 лет колонии и лечение у психиатра: как наказали педофила-порнографа
«Только на бумаге»: экс-спикер Рады о проекте бюджета Украины на 2026 год
Делегации новых регионов России получили приглашение от Никарагуа
В российском регионе задержали организаторов ЛГБТ-вечеринок
Опубликованы кадры приема Путина у президента Индии
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.